Полицейские осуществили мечту умирающего от рака мозга 10-летнего Саши

Об этом рассказывает "Шпальта".

Врачи не могут помочь ребенку, лечение остановлено. Сколько времени осталось у мальчика неизвестно, но его очень мало.

Волонтер Марта Левченко рассказала, что мальчик уже не говорит и половина его тела парализована.

"Он пишет пальчиками на гаджете. Мы его спросили, о чем он мечтает, что его сделало бы счастливым и заставило бы улыбнуться. Он ответил одним словом: "Полиция". Полицейские - его кумиры. Он сказал, что обязательно станет одним из них, когда вырастет", - говорит она.

Волонтер поделилась этой историе в соцсетях и получила отклик сотен полицейских со всей страны.

Мальчику сшили специальную именную форму со спецжетоном. А 15 февраля, около 80 полицейских из Черновицкой и Ивано-Франковской областей пришли в гости к мальчику и сделали ему сюрприз.

Саша ни о чем не догадывался.

Полицейские вручили Саше форму и жетон, после чего вывезли на улицу. Там мальчика встретили его аплодисментами и провели церемонию посвящения в свои ряды.

После мальчик выбрал авто, на котором совершил свое первое настоящее патрулирование.

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