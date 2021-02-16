14-летнюю девушку везли в больницу на лошадях

Скорая помощь, ехавшая на вызов к 14-летней девушке в село Зеленица что на Житомирщине , застряла в снежных сугробах.

Об этом сообщили в "1ZT.ua".

Даже спецавтомобиль спасателей не смог добраться к скорой, чтобы ее освободить.

Спасателям удалось забрать врача в пожарный автомобиль и продолжить движение.

Но уже через несколько сотен метров стало понятно, что спецавтомобиль не сможет добраться до села из-за нерасчищеного снега.

Врач с командиром отделения пошли к больной пешком. Гужевую повозку для больной организовали местные жители.

Девушку в сопровождении медика на подводе доставили к пожарной автоцистерне, дальше спасатели перенесли ее к спецтехнике, потом на носилках – к автомобилю скорой , которую к тому времени уже вытащили из снега.

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