14-летнюю девушку везли в больницу на лошадях
Скорая помощь, ехавшая на вызов к 14-летней девушке в село Зеленица что на Житомирщине , застряла в снежных сугробах.
Об этом сообщили в "1ZT.ua".
Даже спецавтомобиль спасателей не смог добраться к скорой, чтобы ее освободить.
Спасателям удалось забрать врача в пожарный автомобиль и продолжить движение.
41-летняя экс-ВИА ГРА Джанабаева сбросила лифчик, показав, чем соблазняет Меладзе: "Вспомнила бабка..."
Ульянова из "Холостяка" показала красавицу-маму и призналась: "Только ты знаешь…"
Роковой взрыв прогремел в Одессе, первые подробности ЧП: "у ребенка оторвало..."
София Ротару внезапно объявилась после "исчезновения", удивив помолодевшей внешностью: "Моя новая..."
"Распылила на полотенце аэрозоль и надышалась им": детали трагедии с 16-летней харьковской лицеисткой
Но уже через несколько сотен метров стало понятно, что спецавтомобиль не сможет добраться до села из-за нерасчищеного снега.
Врач с командиром отделения пошли к больной пешком. Гужевую повозку для больной организовали местные жители.
Девушку в сопровождении медика на подводе доставили к пожарной автоцистерне, дальше спасатели перенесли ее к спецтехнике, потом на носилках – к автомобилю скорой , которую к тому времени уже вытащили из снега.
Ранее мы уже писали, что в Киеве на станции «Контрактовая площадь» вечером, 9 февраля, люди не соблюдая социальной дистанции, пытались прорваться к поездам.
На станции «Контрактовая площадь» была запланирована замена турникетов и раньше было предупреждение об ограничении на вход и выход в определенные дни.
Но погода внесла свои коррективы и жители столицы вынуждены были пересесть на метро.
Напомним, на Киевщине в квартире вспыхнул пожар из-за неосторожности хозяина, фото: "лежа на диване он...".
Как сообщала Politeka, вакцинация от вируса на Киевщине: названо число людей, которые получат прививку первым делом.
Также сообщалось, что киевляне придумали, как извлечь пользу из снегопадов: Андреевский спуск стал "горнолыжным курортом", видео.