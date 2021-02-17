56-летняя российская певица Маша Распутина похвасталась подтянутой фигурой в купальнике

Как передает Politeka.net, артистка опубликовала видео в своем микроблоге в Инстаграм. (Чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

«Всегда приятно возвращаться в те места, где было хорошо», - подписала видео артистка.

Маша Распутина примерила розово-голубой открытый купальник, и прошлась в нем по комнате, виляя бедрами. Бикини она украсила цветами и добавила цепочку на животе.

Артистка похвасталась подтянутым телом с накаченным прессом и бронзовым загаром, вызвав волну восхищения и зависти.

Распутина просто свела с ума фолловеров. Российскую певицу даже сравнили с Дженнифер Лопес.

«Это видео можно смотреть бесконечно!😍 Красота завораживающая!!!🤩 Стройная, сексуальная!🔥Сладкая конфетка», «Шикарная!!! А то Лопес, Лопес! Наша Мария лучше!!!», «Всем бы так выглядеть в её возрасте! Супер», «Какая аппетитная фигура 😍!!! Как у девочки», "Просто глаз не оторвать", «Верно подмечено Лопес, Лопес, у нас Маша красивее, талантливее и сексуальнее Лопес», «Очень красивая фигура! не то, что у некоторых! сделают искусственные сранделя и светят ими везде», - пишут в комментариях.

Напомним, 56-летняя Маша Распутина в мини-бикини покуражилась, засветив лишнее: "Пугачева в подметки не годится"

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Также Politeka писала, что Распутина воззвала к РПЦ о "помиловании" Украины.