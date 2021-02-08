Эффектное появление Маши Распутиной в цветастом купальнике взбудоражило Сеть

Как передает Politeka.net, 56-летняя артистка опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, в котором показала дефиле в слишком откровенном образе (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, нестареющая Распутина с двумя кокетливыми косичками и в пестром крохотном бикини голубого оттенка, вызывающе прошлась по комнате, демонстрируя свою фигуру во всей красе. Стоит отметить, певице есть, чем гордиться. Кажется, будто время над ней неподвластно. "Шоколадный" загар, упругая кожа и даже "кубики" на животе: публика ждала что угодно, но не столь цветущего вида, учитывая возраст звезды.

"Всегда приятно возвращаться туда, где было хорошо...", - подписала кадры Распутина.

Пользователи "выстроились в очередь", дабы оставить восторженный отзыв в комментариях:

"Ваше тело за 30 лет совсем не изменилось! Браво, женщина - огонь!"

"Так держать, красотка, нос утёрла молодым"

"Вот это форма!!!👍🏻"

"👍🔥вся упругая, молодая Маша🔥"

"Загар шикарный!👍😍 Вы, как шоколадка, Мария Николаевна!😉"

"Обалденная... Такая сладенькая конфеточка... 👍🎶"

"Вот это да! Мне даже стыдно что я не такая))) так держать! Смотреть приятно!"

"Молодец! Фигурой надо гордиться! Ведь есть чего показать! Браво! 🔥"

"Супер женщина, красавица, всем бы так выглядеть 👍"

"Пугачёва ей❤️❤️ в подметки не годится🎉🔥"

Отметим, Распутина по-прежнему дает концерты и часто появляется в различных телешоу. Одним из таких стал выпуск «Звезды сошлись» на НТВ, где она выступила в качестве эксперта и рассказала публике о том, как лучше предохраняться от микробов.

Во время самоизоляции артистка вместе с мужем отсиживалась в своем загородном доме. В Инстаграм Маша делилась, что решила во время карантина освоить йогу.

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