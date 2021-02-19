Известная американская модель и телеведущая Пэрис Хилтон соблазнила своей роскошью в смелом боди
17 февраля Пэрис Хилтон отпраздновала 40-летие, пишет Politeka.net. Фигура звезды просто идеальная, так как она поддерживает себя в форме.
В самых смелых нарядах блондинка смотрится превосходно.
В этот раз Пэрис разместила несколько сторис, в которых предстала в боди со сверкающими камнями на ткани.
Глубокое декольте прибавило кадру особой пикантности. Из выреза выставилась обнаженная грудь.
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Тонкую талию подчеркнул золотой поясок.
Завершили образ модели перчатки со стразами и другие сверкающие украшения.
Модель улыбнулась и закрыла глаза, показав насколько объемные ее ресницы - просто нереальная красотка.
Фото не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.
Отметим, Пэрис Хилтон получила предложение "руки и сердца" от своего бойфренда предпринимателя Картера Реума. Романтическое событие произошло на тропическом острове. Звезда ответила "да" и возлюбленные поцеловались.
К слову, в прошлом году модель сняла фильм о себе, в котором рассказала, что была жертвой абьюзивных отношений.
Началось все со школы-интерната в штате Юта, где звезда училась. Блондинку систематически насиловали в подростковом возрасте, из-за чего она долгое время позволяла своим бойфрендам проявлять к ней жестокость, оправдывая это любовью.
Звезда сумела выйти из плохих отношений и нашла свое счастье с Картером Реумом.
Напомним, что Пэрис Хилтон без стеснения встала в пикантную позу в экстремальном мини: "Ух, шалунья".
Как сообщала Politeka, бесстыжая Пэрис Хилтон в дырявом бикини взбудоражила эффектной позой.
Также Politeka писала, что дерзкая Пэрис Хилтон полностью разделась, прикрыв прелести цветами: "настоящая фея».