Популярная модель, бизнесвумен и блогер, Ким Кардашьян, поиграла с фантазиями поклонников

Модель продемонстрировала формы, которые едва ли не вывалились, пишет Politeka.net.

Красотка любит эпатировать публику, выставляя напоказ самые интимные части тела. Однажды Ким предстала в таком платье, что его вспоминают до сих пор.

Так, звезда впечатлила размерами загорелой груди, в которую впились две бархатные лямки. Тонкая ткань прикрывала лишь самое интимное.

Ракурс был интересным, ведь звезда наклонилась и смогла показать свои идеальные пышные ресницы.

Архивное фото было обнародовано в одной из фан-групп знаменитости и собрало за несколько часов почти 800 лайков и много комментариев. Пользователи сети писали в сторону звезды массу комплиментов.

"Один раз увидеть, и никогда не забыть", - написал один из поклонников.

Стоит отметить, что Ким Кардашьян появилась в этом наряде в феврале 2019 года на церемонии Hollywood Beauty Awards. Наряд Mugler был впервые представлен Тьерри Мюглер в кутюрной весенне-летней коллекции 1998 года.

Конечно, красотка стала звездой вечера.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян раз в год делает плазмотерапию. Во время процедуры у звезды берут кровь, помещают ее в центрифугу, чтобы отделить плазму, обогащенную тромбоцитами, а потом с помощью микроинъекций плазма вводится под кожу. Она источник ферментов и белков, которые могут стимулировать обменные процессы и клеточный рост. В результате кожа начинает самостоятельно производить новые клетки.

Напомним, Ким Кардашьян устроила сеанс соблазнения, сжав фамильную гордость узким топом: "сейчас выпрыгнут"

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