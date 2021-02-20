Популярная модель, бизнесвумен и блогер, Ким Кардашьян, соблазнила своими изгибами в крохотном бикини

Звезда обожает демонстрировать формы, благодаря которым прославилась, пишет Politeka.net.

Пользователи сети любуются знаменитостью, вспоминая одни из ее горячих образов.

Так, в фан-группе опубликовали фото, на котором Ким предстала в розовом бикини.

Звезда выходила из воды, ее тело сияло от света и капель воды. Крохотный лифчик в виде маленьких треугольников на тонких бретельках натянулся на большой груди.

Крохотные плавочки держались на завязочках по бокам, которые прибавляли образу некой пикантности.

Красотка заплела косички и сделала макияж с акцентом на глаза.

Ким впечатляла красотой форм и изгибами - тонкая талия и упругие ягодицы создавали красивый вид, который притягивал взгляд.

За пять часов пост собрал более 400 лайков и много комментариев. Пользователи сети писали в сторону соблазнительницы много комплиментов.

"Я хочу целовать тебя, красотка", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что личный диетолог Ким Кардашьян, Колетт Хеймовиц, рассказала о том, чем питается ее подопечная.

Так, телезвезда приучила себя строго контролировать количество потребляемых углеводов. Кроме того, Ким знает, какие продукты хороши для нее и умеет выбирать правильные углеводы.

Также, в рационе должно быть достаточное количество белка, ведь именно он помогает контролировать голод.

Еда должна содержать и полезные жиры - это очень важно.

Напомним, Ким Кардашьян устроила сеанс соблазнения, сжав фамильную гордость узким топом: "сейчас выпрыгнут"

А еще Politeka писала, что идеальная Ким Кардашьян поиграла язычком, блеснув завидными размерами в бикини: "Распек до предела"

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