Тарифы на газ в Украине вскоре изменятся

Новые тарифы вступят в силу после конца отопительного сезона. Об этом в пятницу, 19 февраля, во время часа вопросов к правительству заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Верховной Раде.

"Актуализация информации, что происходит, как мы движемся. Одно из движений – максимальный тариф 6,99 грн за куб до конца отопительного сезона. Это справедливая цена. Свидетельствует этому то, что поставщики сами снизили цену на газ в январе. Некоторые компании ставят цену даже меньше", – сказал премьер.

Также он отметил, что продоолжается работа по внедрению годовых тарифов, по которым потребители платят фиксированную сумму целый год. В таком случае, вопросов о цене в отопительный сезон или по его окончании не возникает.

Кроме того, Шмыгаль рассказал о снижении тарифов на распределение. НКРЭКУ (Нацкомиссия, регулирующая сферы энергетики и коммунальных услуг) установила максимальный тариф 1,79 грн. Для 13 компаний этот тариф уже начал действовать. Кабмин подписал меморандум с мэрами городов, это гарантирует, что тарифы на отопление и горячую воду повышаться не будут.

Тем, кто не сможет оплачивать коммунальные услуги, обещают сразу же после обращения назначать субсидии.

"Сейчас в Украине 3 млн субсидиантов, еще 1,8 млн получают льготы. Субсидий хватит на всех, кто в этом нуждается. Финансирование уже составило 5 млрд (в январе). Значительно упростили доступ к субсидиям, большинство получает их после обращения. 572 тыс. семей получают около 570 грн компенсации высоких тарифов на электроэнергии", – подчеркнул премьер-министр.

Напомним, в Украине с 1 февраля снизили тарифы на газ, теперь стоимость одного куба зависимо от поставщика составляет от 6,86 до 6,99.

Изменения обусловлены тем, что Кабмин зафиксировал цену на газ для бытовых потребителей на уровне 6,99 гривны/куб. м с февраля до апреля.

Также с 1 февраля в Украине также установили максимальный тариф на доставку газа (т.н. абонплата) - не дороже 1,79 грн за кубометр.

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