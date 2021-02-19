Артистка показала всю свою роскошь

Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли покорила шикарной внешностью

Звезда до сих пор привлекает внимание новых поклонников, передает Politeka.net. Чуть ли н каждый день в сети появляются группы, посвященные знаменитости.

Поклонники публикуют новые фото актрисы, а также вспоминают ее старые образы. Так, в этот раз в одном из аккаунтов опубликовали снимок Джоли, которая сверкала идеальными изгибами в вязаном платье.

Наряд с дырочками едва ли что-то скрывал. Сквозь него пробивалось белье - лифчик. Последний приподнял и подчеркнул грудь.

Не менее пикантно выглядело декольте, которое казалось слишком глубоким.

Волосы актрисы были светлыми, красивые локоны лежали, едва ли не прикрывая ей лицо.

Красотка опустила глаза, а ее губы были слегка приоткрыты.

Фото было обнародовано в непопулярной группе поэтому практически не собрало лайков.

"Такая горячая", - написал один из пользователей сети.

Напомним, Анджелина Джоли родилась четвертого июня 1975 года в актерской семье Маршелин Бертран и Джона Войта.

Карьера звезды началась в семилетнем возрасте. Звезда бросала актерство, занимаясь модельным бизнесом, но все же решила связать свою жизнь с кино.

Артистка полюбилась зрителю благодаря ролям в фильмах о Ларе Крофт, а также в лентах "Мистер и Миссис Смит", "Турист", "Солт" и другим.

Кроме этого звезда уже давно занимается благотворительностью. За свою жизнь звезда совершила десятки гуманитарных поездок, а также усыновила трех детей.

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