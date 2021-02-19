Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли покорила шикарной внешностью
Звезда до сих пор привлекает внимание новых поклонников, передает Politeka.net. Чуть ли н каждый день в сети появляются группы, посвященные знаменитости.
Поклонники публикуют новые фото актрисы, а также вспоминают ее старые образы. Так, в этот раз в одном из аккаунтов опубликовали снимок Джоли, которая сверкала идеальными изгибами в вязаном платье.
Наряд с дырочками едва ли что-то скрывал. Сквозь него пробивалось белье - лифчик. Последний приподнял и подчеркнул грудь.
Не менее пикантно выглядело декольте, которое казалось слишком глубоким.
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Волосы актрисы были светлыми, красивые локоны лежали, едва ли не прикрывая ей лицо.
Красотка опустила глаза, а ее губы были слегка приоткрыты.
Фото было обнародовано в непопулярной группе поэтому практически не собрало лайков.
"Такая горячая", - написал один из пользователей сети.
Напомним, Анджелина Джоли родилась четвертого июня 1975 года в актерской семье Маршелин Бертран и Джона Войта.
Карьера звезды началась в семилетнем возрасте. Звезда бросала актерство, занимаясь модельным бизнесом, но все же решила связать свою жизнь с кино.
Артистка полюбилась зрителю благодаря ролям в фильмах о Ларе Крофт, а также в лентах "Мистер и Миссис Смит", "Турист", "Солт" и другим.
Кроме этого звезда уже давно занимается благотворительностью. За свою жизнь звезда совершила десятки гуманитарных поездок, а также усыновила трех детей.
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