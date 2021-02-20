Известная американская модель и телеведущая Пэрис Хилтон развлеклась с подружкой в кабриолете

Звезда постоянно балует поклонников новыми кадрами из своей жизни, пишет Politeka.net. В этот раз Пэрис записала совместное видео вместе рэп-исполнительницей Сави. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Звезды надели спортивные костюмы разных цветов, в которых продемонстрировали формы. Естественно, "шоколадная" блондинка была в розовом, ведь это ее любимый цвет. Завершили образ Пэрис стильные очки.

Пэрис и Сави "шалили" в машине с откидным верхом. Обе снимали себя на телефон, подпевали песне на фоне, а также красили губы друг другу.

А на одном из кадров обе встали в машине, и показали свои упругие ягодицы.

Видео получилось ярким и веселым.

В посте Хилтон рассказала, что так отдыхает в Беверли-Хиллз, где "зажгла" со своей лучшей подружкой.

Видео собрало более 100 тысяч просмотров и много комментариев.

"Самые сочные", - написали одни из подписчиков.

Пользователи сети поблагодарили красоток за позитивное видео и написали комплименты их внешности.

Ранее мы писали, что Пэрис Хилтон наконец нашла человека, с которым счастлива.

На днях блондинка получила предложение "руки и сердца" от своего бойфренда предпринимателя Картера Реума.

Отметим, что ранее модель в своем автобиографическом фильме рассказала, что долгое время связывалась с абьюзерами. Так на ней сказалось пребывание в школе-интернате в подростковом возрасте, где с ней жестоко обращались.