Известная американская модель и телеведущая Пэрис Хилтон развлеклась с подружкой в кабриолете
Звезда постоянно балует поклонников новыми кадрами из своей жизни, пишет Politeka.net. В этот раз Пэрис записала совместное видео вместе рэп-исполнительницей Сави. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)
Звезды надели спортивные костюмы разных цветов, в которых продемонстрировали формы. Естественно, "шоколадная" блондинка была в розовом, ведь это ее любимый цвет. Завершили образ Пэрис стильные очки.
Пэрис и Сави "шалили" в машине с откидным верхом. Обе снимали себя на телефон, подпевали песне на фоне, а также красили губы друг другу.
А на одном из кадров обе встали в машине, и показали свои упругие ягодицы.
41-летняя экс-ВИА ГРА Джанабаева сбросила лифчик, показав, чем соблазняет Меладзе: "Вспомнила бабка..."
Украинская девушка Бонда Куриленко сразила всех размером декольте в ресторане: "Взрывной вырез"
Из "Квартал 95" со скандалом ушел один из главных актеров, новые подробности: "Была злость"
Трагедия на курорте, украинка погибла на глазах у мужа: "Сразу же позвал спасателей, но..."
Кароль раскрыла секрет о беременности и Дане Балане: «Какое-то чудо, а не ...»
Видео получилось ярким и веселым.
В посте Хилтон рассказала, что так отдыхает в Беверли-Хиллз, где "зажгла" со своей лучшей подружкой.
Видео собрало более 100 тысяч просмотров и много комментариев.
"Самые сочные", - написали одни из подписчиков.
Пользователи сети поблагодарили красоток за позитивное видео и написали комплименты их внешности.
Ранее мы писали, что Пэрис Хилтон наконец нашла человека, с которым счастлива.
На днях блондинка получила предложение "руки и сердца" от своего бойфренда предпринимателя Картера Реума.
Напомним, что Пэрис Хилтон без стыда встала в пикантную позу в экстремальном мини: "Ух, проказница".
Как сообщала Politeka, бесстыжая Пэрис Хилтон в дырявом бикини взбудоражила эффектной позой.
Также Politeka писала, что дерзкая Пэрис Хилтон полностью разделась, прикрыв прелести цветами: «Настоящая фея».