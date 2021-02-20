Человека уже не вернешь

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин рассказал о большой трагедии

Музыкальный продюсер раскрыл детали, произошедшей беды, пишет Politeka.net. Об это он рассказал в своем Инстаграм.

Так, по словам Разина, 20 февраля на 66 году жизни умер лучший оператор Советского Союза, режиссер, продюсер, архитектор, писатель-публицист и философ Андрей Карпов.

Как вспоминает продюсер, Карпов снял практически все фильмы и клипы группы "Ласковый май", среди которых «Почем нынче ласковые».

"В начале 90-ых годов его операторские работы превзошли все имеющиеся рейтинги", - отметил Разин.

Также в своем посте Андрей рассказал о причине смерти режиссера. Оказывается тот умер от сердечного приступа.

Далее Разин выразил соболезнования от группы и от себя лично семье режиссера - жене, Нине, и его сыновьям Андрею, Николаю и Петру.

"Держитесь. Это - невосполнимая утрата для группы «Ласковый май» и всего российского телевидения", - написал Разин.

По словам продюсера, на снимках были запечатлены участники группы "Ласковый май", а на заднем плане можно заметить еще живого Андрея. Как сообщил Разин, оператор никогда не отходил от коллектива.

"Царствие ему небесное. Он был действительно очень хорошим человеком", - отметил Разин.

В конце продюсер добавил, что Карпов в последнее время работал над книгой. Разин вместе с семьей планирует ее завершить, чтобы ту увидел свет.

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