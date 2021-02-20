Мужчина вышел из дома с заряженным телефоном, а теперь не выходит на связь

Александра Нетесу, севшего в авто к незнакомцу, ищут уже третий день

Инцидент произошел в Днепре, пишет местное издание "Наше місто". 18 февраля рано утром 20-летний Александр вызвал машину через мобильное приложение для поиска попутчиков BlaBlacar. За полчаса до выезда, водитель авто позвонил парню и сказал, что уже ждет его в машине на Слобожанском проспекте возле торгового центра "Наша правда".

Как вспоминает отец пропавшего, Александр сел в машину приблизительно в 5:47. Он сам об этом написал своей девушке, с которой в этот момент общался в мессенджере. Спустя 22 минуты парень перестал ей отвечать. Родители утверждают, что разрядиться телефон сына никак не мог, так как всю ночь лежал на зарядке. В восемь часов утра мама снова попробовала связаться с Александром, но трубку никто так и не поднял.

Родные не знают, куда и зачем направлялся парень в столь ранний час. Раздавленные горем и неизвестностью родители взмолились о помощи, предоставив приметы сына:

возраст 20-25 лет;

русые волосы;

рост около 180-185 сантиметров;

на теле много татуировок;

на парне была шапка серого цвета, черная куртка до колен, джинсы черного цвета и черные ботинки.

Ранее мы рассказывали о том, что в Киеве 8 февраля бесследоно пропала женщина, которая накануне родила сына. Также дома ее ждет 12-летняя дочь.

"Внимание! Розыск! Исчезла: Попова Екатерина Викторовна. Возраст: 38 лет. Рост: 164 см. Телосложение: худощавое. Волосы: каштановые", - говорится в сообщении волонтеров.

Отмечается, что пропавшая была одета в черную куртку длиной до колен, серую шапку, светлый шарф, зеленые брюки и коричневые сапоги.

Напомним, красавица в форме исчезла и более недели не выходит на связь: родные и сослуживцы просят о помощи в поисках

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