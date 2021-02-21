Украина возвращается к адаптивному карантину, который предусматривает деление страны на четыре зоны
Как известно, 17 февраля Кабинет Министров принял решение вернуться к адаптивному карантину, который практиковался в стране летом, пишет «РБК-Украина». Уже 24 февраля, вся страна будет помещена в «желтую зону». Далее все будет меняться в зависимости от количества зарегистрированных новых случаев болезни. Если регион покажет хорошую динамику, его переведут в «зеленую» зону, где практически нет ограничений.
С 24 февраля в областях будут действовать ограничения «желтой зоны». Правда, ограничения зоны были немного смягчены. Кафе и ресторанам позволят работать до полуночи, а на футбольные матчи наконец то запустят зрителей (не более 50% мест).
Однако уже известно, что Ивано-Франковская область перейдет в «красную» зону до старта адаптивного карантина. Это связано с тем, что в регионе зафиксирована новая вспышка болезни. Область будет функционировать по правилам «красной» зоны с понедельника, 22 февраля. В регионе уже разворачивают карантинные блокпосты и вводят особый режим въезда и выезда из области.
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