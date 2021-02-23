Популярная модель, бизнесвумен и блогер, Ким Кардашьян, похвасталась бронзовым телом

Звезду можно назвать настоящей королевой загара, пишет Politeka.net. Тело красотки светится изнутри, благодаря ровному шоколадному оттенку.

Идеальными "бронзовыми" прелестями грех не похвастаться в самых откровенных нарядах, а поклонники с восхищением воспоминают такие образы.

Так, в одной из фан-групп появилось фото, на котором Ким позировала в купальнике цвета "капучино". Глубокое декольте едва ли не оголяло пышный бюст. Тонкая ткань обтянула формы, из-за чего самые стали видны самые интимные детали.

Кожа красиво сияла и притягивала взгляд.

Модель приняла соблазнительную позу, выставив обнаженное бедро.

Кардашьян распустила длинные волнистые волосы, прикрывшие часть груди.

Красивые глаза и пухлые губы выглядели невероятно.

За несколько часов пост собрал более 500 лайков и много комментариев. Модели написали массу комплиментов, которые она заслуживает.

"Такое сияние тела - завидую", - написала одна из фанаток.

Отметим, Ким Кардашьян применяет несколько хитростей для идеального загара.

Звезда часто использует средства для автозагара с морскими и органическими экстрактами.

Чтобы улучшить красивый тон кожи модель, использует темные оттенки. Кожа приобретает насыщенный бронзовый цвет.

Однако идеальный загар невозможен без здоровой кожи, поэтому стоит пить больше воды, есть свежие овощи и фрукты (особенно, шпинат и рукколу), а также перед нанесением автозагара использовать скраб, чтобы удалить омертвевшие клетки.

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