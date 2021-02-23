Печальная новость шокировала украинцев - эксперты раскопали блиндаж после пожара с телами жертв
Трагедия произошла в районе донецкого аэропорта с военными 58-й отдельной мотопехотной бригады. 22 февраля во время разборок конструкций сгоревшего блиндажа были обнаружены тела двух военнослужащих, третья жертва - с ожогами 90% тела скончалась уже в больнице. Об этом передает Politeka.net со ссылкой на страницу бригады в соцсети Фейсбук.
Предварительно установлено, что пожар в блиндаже вспыхнул оклоло 4 часов утра 20 февраля. Одному из погибших было всего 22 года. Идентификацию двух других проведут после ДНК экспертизы.
Отмечается, что по данному факту проводится проверка военной службой правопорядка ВС Украины и внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований.
Бесцеремонный Соседов из "Х-Фактора" отругал Галкина, досталось и Киркорову: "Обязан прозябать..."
Участник "Холостячки" Ковтуненко откровенно рассказал о чувствах к Мишиной и что творилось за кулисами: "Отрезан от жизни..."
"Царствие ему небесное": трагедия потрясла легендарный "Ласковый май", первые подробности
Фаворитка Ямы из "Танців з зірками" рассказала о большой беде: «Нужна помощь, как никогда»
Ни грамма косметики: как выглядит лицо Кароль, Каменских и Пугачевой без макияжа и фотошопа, кадры
Позднее стало известно имя 22-летнего парня, скончавшегося в ожоговом центре. Об этом сообщили в группе "АТО-Майдан-Кременчук" в соцсети фейсбук.
"И снова Кременчугу придется прощаться со своим бойцом. Сегодня на Маравейнике под ДАПом раскопали сгоревший блиндаж, в котором нашли обгоревшие тела двух наших воинов. К сожалению, среди них и 22-летний кременчужанин Николай Лебедь. В течение 2-3 дней еще будет работать комиссия по установлению ДНК, а уже ближе к выходным Кременчуг снова будет в трауре за своим воином, за своим защитником, за сыном Украины Николаем Лебедем. Царство Небесное, соболезнования родным, друзьям. Слава Героям!", - говорится в сообщении.
Украинцы выражают соболезнования в комментариях:
"Жаль... очень"
"Вечная память, побратимы"
"Это просто ужас!!!"
"Когда это закончится? Это наши дети!"
Напомним, пламенем охватило общежитие: полсотни человек оказались в опасности, подробности ЧП
Как сообщала Politeka, вспыхнула палатка с людьми возле детской площадки: кадры ЧП и что известно о пострадавших
Также сообщалось, что граната рванула возле подъезда многоэтажки, что известно о жертвах и кадры с места ЧП: "Пришли в гости..."