Печальная новость шокировала украинцев - эксперты раскопали блиндаж после пожара с телами жертв

Трагедия произошла в районе донецкого аэропорта с военными 58-й отдельной мотопехотной бригады. 22 февраля во время разборок конструкций сгоревшего блиндажа были обнаружены тела двух военнослужащих, третья жертва - с ожогами 90% тела скончалась уже в больнице. Об этом передает Politeka.net со ссылкой на страницу бригады в соцсети Фейсбук.

Предварительно установлено, что пожар в блиндаже вспыхнул оклоло 4 часов утра 20 февраля. Одному из погибших было всего 22 года. Идентификацию двух других проведут после ДНК экспертизы.

Отмечается, что по данному факту проводится проверка военной службой правопорядка ВС Украины и внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований.

Позднее стало известно имя 22-летнего парня, скончавшегося в ожоговом центре. Об этом сообщили в группе "АТО-Майдан-Кременчук" в соцсети фейсбук.

"И снова Кременчугу придется прощаться со своим бойцом. Сегодня на Маравейнике под ДАПом раскопали сгоревший блиндаж, в котором нашли обгоревшие тела двух наших воинов. К сожалению, среди них и 22-летний кременчужанин Николай Лебедь. В течение 2-3 дней еще будет работать комиссия по установлению ДНК, а уже ближе к выходным Кременчуг снова будет в трауре за своим воином, за своим защитником, за сыном Украины Николаем Лебедем. Царство Небесное, соболезнования родным, друзьям. Слава Героям!", - говорится в сообщении.

Украинцы выражают соболезнования в комментариях:

"Жаль... очень"

"Вечная память, побратимы"

"Это просто ужас!!!"

"Когда это закончится? Это наши дети!"