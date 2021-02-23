Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которых ждет успешный период до конца февраля

По словам специалиста, среди счастливчиков оказались четыре представителя Зодиакального круга, передает Slovofraza.

Овен

Последняя неделя февраля станет для вас удачным временем для постановки новых целей и в целом для исполнения желаний. Глоба уверяет, что Овнам не нужно проявлять активность на любовном фронте несмотря на то, что 25 и 26 станут идеальными для этого днями. По словам астролога, представителям этого знака Зодиака нужно проявить себя в чем-то новом для того, чтобы умножить свои финансы.

Скорпион

Рожденные под этим знаком Зодиака, которые сейчас в поисках второй половинки, стоит заняться своей внешностью — обновить гардероб, сделать новую прическу. Это идеальное время для перевода отношений на новый уровень.

Водолей

Для представителей этого знака Зодиака наступает время больших перемен. Несмотря на грядущие проблемы в финансовой сфере, Водолеев ждет успех в любви. Специалист рекомендует больше времени проводить в родных стенах, с близкими людьми, со второй половинкой.

Рыбы



Рожденным под этим знаком Зодиака предстоит "собирать сливки" под конец зимы. Глоба отмечает, что самыми успешными для вас станут 22, 23 и 24 февраля. Вас ждет большой успех в общении и построении отношений. В то же время астролог советует быть внимательней с финансами, поскольку есть шанс денежных потерь.

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