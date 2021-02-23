Известная американская модель и телеведущая Пэрис Хилтон впечатлила красотой в платье

Шикарная блондинка появилась в черном наряде с прозрачными вставками, пишет Politeka.net. Такой образ не может оставить равнодушным.

Хилтон предстала на фото в красивом платье. Полупрозрачная ткань обтянула грудь, тонкую талию и плоский живот.

Грудь модели приподнялась в черном белье и выглядела завораживающе.

Тонкие полосочки на плоском животе подчеркивали его и делали силуэт стройнее.

Пышная юбочка сидела на Пэрис идеально, как и оригинальная шляпка на голове.

Сверкающие серьги в ушах притягивали взгляд не меньше чем глаза знаменитости. Она распахнула губы и посмотрела в камеру.

"Она все о тайнах, приключениях и рисках. И ее сердце было диким и полным волшебства. ✨🖤✨", - подписала снимок модель

За восемь часов пост собрал более 600 тысяч просмотров и много комментариев, посвященных роскошной внешности звезды.

Ранее мы писали, что на днях Пэрис Хилтон получила предложение "руки и сердца" от своего бойфренда предпринимателя Картера Реума.

Теперь пара готовится к свадьбе.

Напомним, Пэрис Хилтон родилась 17 февраля 1981 года в обеспеченной семье.

Прадедушка Пэрис – Конрад Хилтон – является основателем отельной империи «Хилтон», а модель считалась наследницей его богатств.

Однако после череды скандалов, богатый родственник передумал.

Сейчас звезда - предпринимательница, она зарабатывает на парфюмерии, одежде и обуви.

Напомним, что Пэрис Хилтон без стыда встала в пикантную позу в экстремальном мини: "Ух, проказница".

Как сообщала Politeka, бесстыжая Пэрис Хилтон в дырявом бикини взбудоражила эффектной позой.

Также Politeka писала, что дерзкая Пэрис Хилтон полностью разделась, прикрыв прелести цветами: «Настоящая фея».