Известная американская модель и телеведущая Пэрис Хилтон впечатлила красотой в платье
Шикарная блондинка появилась в черном наряде с прозрачными вставками, пишет Politeka.net. Такой образ не может оставить равнодушным.
Хилтон предстала на фото в красивом платье. Полупрозрачная ткань обтянула грудь, тонкую талию и плоский живот.
Грудь модели приподнялась в черном белье и выглядела завораживающе.
Тонкие полосочки на плоском животе подчеркивали его и делали силуэт стройнее.
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Пышная юбочка сидела на Пэрис идеально, как и оригинальная шляпка на голове.
Сверкающие серьги в ушах притягивали взгляд не меньше чем глаза знаменитости. Она распахнула губы и посмотрела в камеру.
"Она все о тайнах, приключениях и рисках. И ее сердце было диким и полным волшебства. ✨🖤✨", - подписала снимок модель
За восемь часов пост собрал более 600 тысяч просмотров и много комментариев, посвященных роскошной внешности звезды.
Ранее мы писали, что на днях Пэрис Хилтон получила предложение "руки и сердца" от своего бойфренда предпринимателя Картера Реума.
Теперь пара готовится к свадьбе.
Напомним, Пэрис Хилтон родилась 17 февраля 1981 года в обеспеченной семье.
Прадедушка Пэрис – Конрад Хилтон – является основателем отельной империи «Хилтон», а модель считалась наследницей его богатств.
Однако после череды скандалов, богатый родственник передумал.
Сейчас звезда - предпринимательница, она зарабатывает на парфюмерии, одежде и обуви.
Напомним, что Пэрис Хилтон без стыда встала в пикантную позу в экстремальном мини: "Ух, проказница".
Как сообщала Politeka, бесстыжая Пэрис Хилтон в дырявом бикини взбудоражила эффектной позой.
Также Politeka писала, что дерзкая Пэрис Хилтон полностью разделась, прикрыв прелести цветами: «Настоящая фея».