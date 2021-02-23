Поезд с нефтепродуктами сошел с рельсов и взорвался недалеко от жилых домов
Масштабное ЧП произошло 23 февраля в американском городе Камерон, штат Техас. Там поезд, перевозивший бензин и другие химические вещества, столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на представителя офисе шерифа.
Как рассказали правоохранители, грузовой состав врезался в тягач с прицепом. Из-за этого загорелись три цистерны с топливом, после чего прогремел взрыв. На месте происшествия вспыхнул масштабный пожар, а окружающее пространство затянуло черным дымом.
Жителей из ближайших домов пришлось срочно эвакуировать.
Горе пришло в семью экс-мужа Королевой Николаева, что известно: "Жутко это писать, но..."
Беда на Прикарпатье: дети поступают в больницы в тяжелом состоянии, реанимаций не хватает
57-летний муж Сумской Борисюк признался, что думает о Кароль и зачем пришел на "Голос країни": "Проклятая..."
Фаворитка Ямы из "Танців з зірками" рассказала о большой беде: «Нужна помощь, как никогда»
Ни грамма косметики: как выглядит лицо Кароль, Каменских и Пугачевой без макияжа и фотошопа, кадры
Сообщается, что в результате ЧП жертв не было – водитель грузовика и машинист поезда не пострадали.
Пожарные продолжают ликвидировать масштабное возгорание, однако спасатели подчеркивают, что угрозы местному населению нет.
Ранее мы писали, что 21 февраля в 03.27 в оперативно-координационногоый центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на улице Космической, 8-Б, в Днепровском районе столицы.
Борясь с огнем, спасатели вывели на свежий воздух 50 человек, так как горение сопровождалось значительным задымлением. Впоследствии, после выпуска дыма, жители общежития смогли вернуться в здание.
Напомним, в Киеве пламенем охватило общежитие: полсотни человек оказались в опасности, подробности ЧП.
Как сообщала Politeka, на пепелище нашли тело: жуткий пожар всколыхнул Одесчину, спасатели не успели, фото.
Также Politeka писала, что граната рванула возле подъезда многоэтажки, что известно о жертвах и кадры с места ЧП: "Пришли в гости...".