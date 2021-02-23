Поезд с нефтепродуктами сошел с рельсов и взорвался недалеко от жилых домов

Масштабное ЧП произошло 23 февраля в американском городе Камерон, штат Техас. Там поезд, перевозивший бензин и другие химические вещества, столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде. Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на представителя офисе шерифа.

Как рассказали правоохранители, грузовой состав врезался в тягач с прицепом. Из-за этого загорелись три цистерны с топливом, после чего прогремел взрыв. На месте происшествия вспыхнул масштабный пожар, а окружающее пространство затянуло черным дымом.

Жителей из ближайших домов пришлось срочно эвакуировать.

Сообщается, что в результате ЧП жертв не было – водитель грузовика и машинист поезда не пострадали.

Пожарные продолжают ликвидировать масштабное возгорание, однако спасатели подчеркивают, что угрозы местному населению нет.

Ранее мы писали, что 21 февраля в 03.27 в оперативно-координационногоый центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре на улице Космической, 8-Б, в Днепровском районе столицы.

Борясь с огнем, спасатели вывели на свежий воздух 50 человек, так как горение сопровождалось значительным задымлением. Впоследствии, после выпуска дыма, жители общежития смогли вернуться в здание.

Напомним, в Киеве пламенем охватило общежитие: полсотни человек оказались в опасности, подробности ЧП.

Как сообщала Politeka, на пепелище нашли тело: жуткий пожар всколыхнул Одесчину, спасатели не успели, фото.

Также Politeka писала, что граната рванула возле подъезда многоэтажки, что известно о жертвах и кадры с места ЧП: "Пришли в гости...".