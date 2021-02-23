Под Офисом президента Украины произошли стычки полиции с протестующими активистами

Беспорядки произошли на Банковой вечером во вторник, 23 февраля. Так, у здания Офиса президента собрались люди, недовольные приговором по делу Сергея Стерненко, которого ранее Одесский суд приговорил к 7 годам тюрьмы по делу о похищении человека и насилии, опасном для жизни и здоровья человека.

Порядок на Банковой охраняла полиция и Нацгвардия. В какой-то момент между ними и протестующими возникли столкновения. Как сообщает Телеграм-канал PavlovskyNews, в правоохранителей бросили зажженый фаер.

Силовики пробовали оттеснить протестующих, однако это привело только к эскалации конфликта. Люди начали забрасывать правоохранителей всем, что попадалось под руки, а силовики в ответ применили слезоточивый газ.

Отмечалось, что протестующие пытались срывать с правоохранителей шлемы, а затем сожгли полученные трофеи.

В Телеграм-каналах сообщают, что среди протестующих есть пострадавшие. Так, в сети появилось видео с парнем, которому разбили голову. Всего по последним данным известно о четырех пострадавших среди протестующих и около 10 среди нацгвардейцев.

В какой-то момент протестующие забрались на крышу проходной Офиса президента. Правоохранители снимали их со здания, а один человек спрыгнул сам.

Как сообщает Телеграм-канал "Легитимный", полицейские распылили огнетушитель, из-за чего в толпе стало тяжело дышать.

По состоянию на 21:45 стычки с силовиками не утихали. При этом, Офис президента пока также не отреагировали на ситуацию.

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