Глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге сообщил, когда закончится пандемия коронавируса

Об этом он сказал в интервью датскому телеканалу DR.

Клюге считает, что это пандемия коронавируса закончится в начале 2022 года.

«Худший сценарий позади. Мы знаем о вирусе больше по сравнению с 2020 годом, когда вирус только начал распространяться», — заявил глава Европейского регионального бюро.

При этом Клюге отметил, что вирус продолжит свое распространение, однако необходимости во введении жестких ограничений уже не будет. При этом он отметил, что точный исход событий определить пока нельзя.

Ханс Клюге также сказал, что новые мутации коронавируса являются нормой, так как вирус пытается адаптироваться к человеку. При этом он отметил, что ВОЗ внимательно следит за новыми мутациями и в случае необходимости существующие вакцины будут под них адаптированы.

Отметим, по состоянию на утро 24 февраля общее количество случаев заражения коронавируса в мире достигло 112 093 790. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Число жертв инфекции увеличилось до 2 485 264, за время пандемии выздоровели 63 281 007 пациентов.

Больше всего подтвержденных случаев заражения COVID-19 зафиксировано в США — 28 259 488. Далее следуют Индия — 11 016 434 и Бразилия — 10 257 875. В первую десятку также входят Великобритания — 4 146 756, Россия — 4 142 126, Франция, Испания Италия, Турция, Германия.

Лидерами по количеству жертв являются США — 502 594, Бразилия — 248 529, Мексика — 181 809, Индия — 156 463, а также Великобритания — 121 536 и Италия — 96 348.

В Украине по состоянию на утро 24 февраля зафиксировано 5850 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 152 человека, еще 3645 выздоровели. Было проведено 79 538 тесты.

Всего в Украине зафиксировано 1 317 694 случаев заражения коронавирусом.

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