Мощный снежный буран накрыл Челябинскую область в России
Как передает Politeka.net, кадры с места событий появились в сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Местным властям пришлось вводить режим ЧС из-за лютой непогоды. На трассах застряли сотни людей при температуре -30, а 74 населённых пункта остались без электричества.
Также известно, что Курганская, Оренбургская, Саратовская области и Башкирия перекрыли движение.
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Спасатели продолжают оказывать помощь людям, вытаскивая их из снежного плена. Движение ещё по четырём трассам региона было закрыто из-за непогоды.
По данным синоптиков, мороз, сильный ветер и метели будут бушевать в регионе на протяжении всего дня 24 февраля.
Напомним, что красавец-лебедь вмерз в лед на реке под Одессой: спасатели бросились на помощь, фото.
Как сообщала Politeka, погода резко изменится, не дав украинцам передохнуть, температурные качели не пощадят никого: «от -15 до плюсов».
Также Politeka писала, что в Украину несется циклон Юкон, предупреждение синоптиков: "Во второй половине дня...".