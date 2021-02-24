Также известно, что Курганская, Оренбургская, Саратовская области и Башкирия перекрыли движение.

Спасатели продолжают оказывать помощь людям, вытаскивая их из снежного плена. Движение ещё по четырём трассам региона было закрыто из-за непогоды.

По данным синоптиков, мороз, сильный ветер и метели будут бушевать в регионе на протяжении всего дня 24 февраля.

Напомним, что красавец-лебедь вмерз в лед на реке под Одессой: спасатели бросились на помощь, фото.

Как сообщала Politeka, погода резко изменится, не дав украинцам передохнуть, температурные качели не пощадят никого: «от -15 до плюсов».

Также Politeka писала, что в Украину несется циклон Юкон, предупреждение синоптиков: "Во второй половине дня...".





