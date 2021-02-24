Мощный снежный буран накрыл Челябинскую область в России

Как передает Politeka.net, кадры с места событий появились в сети (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Местным властям пришлось вводить режим ЧС из-за лютой непогоды. На трассах застряли сотни людей при температуре -30, а 74 населённых пункта остались без электричества.

Также известно, что Курганская, Оренбургская, Саратовская области и Башкирия перекрыли движение.

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Спасатели продолжают оказывать помощь людям, вытаскивая их из снежного плена. Движение ещё по четырём трассам региона было закрыто из-за непогоды.

По данным синоптиков, мороз, сильный ветер и метели будут бушевать в регионе на протяжении всего дня 24 февраля.

Напомним, что красавец-лебедь вмерз в лед на реке под Одессой: спасатели бросились на помощь, фото.

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