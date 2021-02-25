Популярная модель, бизнесвумен и блогер, Ким Кардашьян, показала фигуру в прозрачном платье
Соблазнительница демонстрирует свои знаменитые формы в откровенных нарядах без стеснения, пишет Politeka.net. Каждое фото красотки вызывает восторг у ее поклонников.
В этот раз в одной из фан-групп опубликовали архивное фото, в котором Ким появилась в прозрачном платье.
Модель позировала в коридоре, выставив ножку из длинного разреза. Полупрозрачное платье сияло из-за множества стразов. Из глубокого декольте выставился пышный и обнаженный бюст. Модель подобрала ткань по бокам, чтобы случайно не показать лишнего.
Соблазнительные объемы виднелись сквозь наряд, но при этом самые интимные части были спрятаны от взглядов.
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Пышная грудь, тонкая талия и знаменитые бедра брюнетки - ее фигура для многих стала эталоном, к которому стремятся.
Распущенные длинные волосы и заколка возле лица стали отличным завершением образа.
"Ким Кей убивает 💋", - написали авторы поста.
За час пост собрал всего несколько лайков и немного комментариев. Пользователи сети написали много комплиментов фигуре звезды.
"Неземная", - написал один из поклонников.
Напомним, Ким Кардашьян готовится к разводу с рэпером Канье Уэстом, с которым пробыла в браке семь лет.
Ранее мы писали, что Ким Кардашьян в одном из интервью призналась, что начала делать инъекции в ягодицы. Звезда рассказала, что врач ей якобы посоветовал делать "уколы красоты" из-за псориаза.
По словам специалиста, дозы кортизона могли уменьшить боль и разгладить кожу. Таким образом, Ким хотела убрать "вмятины" на ягодицах, которые образовались из-за применения лекарств.
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