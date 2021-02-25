Популярная модель, бизнесвумен и блогер, Ким Кардашьян, показала фигуру в прозрачном платье

Соблазнительница демонстрирует свои знаменитые формы в откровенных нарядах без стеснения, пишет Politeka.net. Каждое фото красотки вызывает восторг у ее поклонников.

В этот раз в одной из фан-групп опубликовали архивное фото, в котором Ким появилась в прозрачном платье.

Модель позировала в коридоре, выставив ножку из длинного разреза. Полупрозрачное платье сияло из-за множества стразов. Из глубокого декольте выставился пышный и обнаженный бюст. Модель подобрала ткань по бокам, чтобы случайно не показать лишнего.

Соблазнительные объемы виднелись сквозь наряд, но при этом самые интимные части были спрятаны от взглядов.

Пышная грудь, тонкая талия и знаменитые бедра брюнетки - ее фигура для многих стала эталоном, к которому стремятся.

Распущенные длинные волосы и заколка возле лица стали отличным завершением образа.

"Ким Кей убивает 💋", - написали авторы поста.

За час пост собрал всего несколько лайков и немного комментариев. Пользователи сети написали много комплиментов фигуре звезды.

"Неземная", - написал один из поклонников.

Напомним, Ким Кардашьян готовится к разводу с рэпером Канье Уэстом, с которым пробыла в браке семь лет.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян в одном из интервью призналась, что начала делать инъекции в ягодицы. Звезда рассказала, что врач ей якобы посоветовал делать "уколы красоты" из-за псориаза.

По словам специалиста, дозы кортизона могли уменьшить боль и разгладить кожу. Таким образом, Ким хотела убрать "вмятины" на ягодицах, которые образовались из-за применения лекарств.

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