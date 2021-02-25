Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли вызвала восторг в мокром наряде

Наверно, ежедневно у знаменитости растет база поклонников, которые восхищаются ее красотой, передает Politeka.net. В сети количество фан-групп становится также больше.

Так в одном из таких аккаунтов решили вспомнить нежный образ Джоли.

Красотка позировала в длинном голубом платье, которое стало мокрым от брызг воды. Ткань обтянула пышную грудь, тонкую талию, ягодицы и ноги.

Казалось под нарядом артистка была полностью обнаженной, что подчеркивало мокрое платье.

Море бушевало и пенилось, но Энджи стояла в воде, устремив взгляд на просторы.

Макияж с акцентом на глаза завершил столь интересный образ.

Фото получилось горячим и очень нежным.

В посте вспомнили слова актрисы Мелани Лоран, которая работала с Джоли во время съемок фильма "Лазурный берег" (2015).

"Анджелина великолепна, она любящий, красивый человек. Для нее было честью сниматься со мной. Мы провели два месяца на острове, снимая очень интимный фильм. Она действительно очень хорошо знает, чего хочет, как это делать и как объяснять актерам. Она милая женщина и показывает, что любит то, что делает", - рассказала Мелани.

За два часа пост собрал несколько сотен лайков и много комментариев. Пользователи сети также писали в сторону звезды массу приятных сообщений.

"Афродита", - написал один из поклонников.

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