"Пообщался по телефону с медицинскими работниками, которые вакцинировались первыми.

Стало известно, как чувствуют себя первые вакцинированные в Украине

Это - Евгений Горенко - реаниматолог из Черкасс, Людмила Бойко -врач мобильной бригады из Винницы и Игорь Кузин - врач, который работает в ковидном отделении в Чернигове", - сообщил Ляшко.

По его словам, все чувствуют себя хорошо и продолжают дальше выполнять свою работу.



"К миссии быть первыми отнеслись, как к своему профессиональному долгу, ведь как никто понимают и ежедневно видят риски, связанные с болезнью", - подытожил главный санврач Украины.