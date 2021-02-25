Стало известно, как чувствуют себя первые вакцинированные в Украине
Как передает Politeka.net, о состоянии медиков рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на своей страничке в Facebook.
"Пообщался по телефону с медицинскими работниками, которые вакцинировались первыми.
Это - Евгений Горенко - реаниматолог из Черкасс, Людмила Бойко -врач мобильной бригады из Винницы и Игорь Кузин - врач, который работает в ковидном отделении в Чернигове", - сообщил Ляшко.
По его словам, все чувствуют себя хорошо и продолжают дальше выполнять свою работу.
"К миссии быть первыми отнеслись, как к своему профессиональному долгу, ведь как никто понимают и ежедневно видят риски, связанные с болезнью", - подытожил главный санврач Украины.
Отметим, что в Харьковскую область также поступила первая партия вакцины от коронавируса CoviShield. Регион получил 30 400 доз препарата, первыми прививки будут делать медикам.
Вакцинация началась и в столице.
Первым прививки получил заведующий отделением реанимации интенсивной терапии для инфекционных больных Александровской больницы Алексей Куценко.
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