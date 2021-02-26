Популярная модель, бизнесвумен и блогер, Ким Кардашьян, показала, как принимает душ

Звезда предстала в откровенном образе, впечатлив размерами в белье, пишет Politeka.net.

Модель не стесняется демонстрировать формы, которыми гордится. Пользователи сети вспоминают образы красотки в своих фан-аккаунтах.

В этот раз модель на фото предстала под душем. Красотка показала свою грудь в белье почти телесного цвета. Капельки струились по телу, создавая пикантный образ.

Пышные формы красиво смотрелись в мокром белье и, казалось, могли выскочить.

Завершили образ несколько сверкающих колец на пальцах и сережки в ушах.

Красотка убрала волосы, к слову, белого цвета. Ким сделала макияж с акцентом на красивые глаза - черные стрелки прибавили взгляду некой дерзости.

Знаменитость приоткрыла пухлые губы и посмотрела в камеру.

За шесть часов пост собрал несколько сотен лайков и много комментариев. Пользователи сети писали в сторону красотки много приятных сообщений.

"Моя королева, Ким", - написал один из поклонников.

Отметим, что Ким Кардашьян обладает четвертым-пятым размером груди. При этом звезда утверждает, что никогда не делала маммопластику.

Звезда говорит, что уже в подростковом возрасте у нее был второй-третий размер. Но в дальнейшем он увеличился до четвертого-пятого.

После родов Ким Кардашьян намеривалась сделать подтяжку. Возможно, в 2015 году, когда она родила второго ребенка, она все же сделала эту операцию и увеличила бюст.

Напомним, Ким Кардашьян устроила сеанс соблазнения, сжав фамильную гордость узким топом: "сейчас выпрыгнут"

А еще Politeka писала, что идеальная Ким Кардашьян поиграла язычком, блеснув завидными размерами в бикини: "Распек до предела"

Также Politeka сообщала, что Ким Кардашьян показала невероятные изгибы в черном латексе: "кажется, скоро треснет"