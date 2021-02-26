Популярная модель, бизнесвумен и блогер, Ким Кардашьян, показала, как принимает душ
Звезда предстала в откровенном образе, впечатлив размерами в белье, пишет Politeka.net.
Модель не стесняется демонстрировать формы, которыми гордится. Пользователи сети вспоминают образы красотки в своих фан-аккаунтах.
В этот раз модель на фото предстала под душем. Красотка показала свою грудь в белье почти телесного цвета. Капельки струились по телу, создавая пикантный образ.
Пышные формы красиво смотрелись в мокром белье и, казалось, могли выскочить.
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Завершили образ несколько сверкающих колец на пальцах и сережки в ушах.
Красотка убрала волосы, к слову, белого цвета. Ким сделала макияж с акцентом на красивые глаза - черные стрелки прибавили взгляду некой дерзости.
Знаменитость приоткрыла пухлые губы и посмотрела в камеру.
За шесть часов пост собрал несколько сотен лайков и много комментариев. Пользователи сети писали в сторону красотки много приятных сообщений.
"Моя королева, Ким", - написал один из поклонников.
Отметим, что Ким Кардашьян обладает четвертым-пятым размером груди. При этом звезда утверждает, что никогда не делала маммопластику.
Звезда говорит, что уже в подростковом возрасте у нее был второй-третий размер. Но в дальнейшем он увеличился до четвертого-пятого.
После родов Ким Кардашьян намеривалась сделать подтяжку. Возможно, в 2015 году, когда она родила второго ребенка, она все же сделала эту операцию и увеличила бюст.
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