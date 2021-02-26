Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко обратился к украинцам с важным заявлением

Об этом он сообщил в четверг вечером в эфире программы "Право на владу" на телеканале 1+1.

Геращенко призывает всех участников акции в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко соблюдать мирный характер протеста, без применения насилия.

"Я призываю всех, кто будет митинговать в субботу: пожалуйста, приходите мирно, не нападайте на полицейских. Мы не будем давать возможность спровоцировать правоохранительные органы. Сейчас времена не Януковича и Захарченко. Полиция - с народом, она будет защищать общественное спокойствие, а не использоваться для нападения на мирных протестующих", - заявил Геращенко.

антон геращенко

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Отметим. его заявление вызвало бурную реакцию украинцев.

«А цветочки вам не подарить ещё?», «Пусть полиция арестует всех барыг и сгона их на стадион, если она с народом», «если полиция с народом, ТО тогда пускай тоже митингует вместе с народом! Логично?», «Нападать не будут а сделают простое физическое замечание», «Люди полицаев не тронут, пока те сами не нападут. Так было всегда», «Это надо будет посмотреть, с кем полиция», «У "папиредника" полиция тоже была с народом, в Беларуси и рабсее она тоже с народом», - пишут в Сети.

Напомним, 23 февраля Приморский районный суд Одессы признал одесского активиста Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к 7 годам и 3 месяцам заключения и конфискации половины имущества. Приговор вынес судья Попревич - уроженец Донецка, ранее установивший у своего дома бюсты Ленина и Сталина.

Стерненко вывезли из зала суда и должны были доставить в СИЗО. Адвокаты просят перевести его в Киев, опасаясь нападения на своего подзащитного.

Вечером в разных городах состоялись акции в поддержку Стерненко. В Киеве акция прошла у здания Офиса Президента, между протестующими и правоохранителями произошли столкновения.

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