Голливудскую актрису Николь Кидман ударили по лицу
Об инциденте рассказал муж звезды Кит Урбан, сообщает The Independent.
Все произошло в Сиднейском оперном театре.
"Я оглянулся и увидел, что несколько человек встали, и подумал: "О, я тоже встаю". А потом мужчина позади меня просто ударил Ник программой спектакля", - рассказал супруг артистки.
Кидман серьёзно не пострадала.
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Урбан хотел вступиться за жену, но быстро передумал и решил не усугублять ситуацию.
Как позже выяснилось, в Сиднейском оперном театре стоячие овации запрещены. Именно нарушение этого правила и вывело из себя сидящего позади звёздной пары фаната оперы.
В произошедшем пришлось разбираться полиции.
Отметим, что в октябре 2013 года брак Кидман и Урбана был на грани развода. О сложностях в семье сообщил сам Кит.
По словам артиста, его работа стала негативно влиять на их с Николь брак. Тем не менее, супруги сумели пережить кризис.
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