Голливудскую актрису Николь Кидман ударили по лицу

Об инциденте рассказал муж звезды Кит Урбан, сообщает The Independent.

Все произошло в Сиднейском оперном театре.

"Я оглянулся и увидел, что несколько человек встали, и подумал: "О, я тоже встаю". А потом мужчина позади меня просто ударил Ник программой спектакля", - рассказал супруг артистки.

Кидман серьёзно не пострадала.

Урбан хотел вступиться за жену, но быстро передумал и решил не усугублять ситуацию.



Как позже выяснилось, в Сиднейском оперном театре стоячие овации запрещены. Именно нарушение этого правила и вывело из себя сидящего позади звёздной пары фаната оперы.

В произошедшем пришлось разбираться полиции.

Отметим, что в октябре 2013 года брак Кидман и Урбана был на грани развода. О сложностях в семье сообщил сам Кит.

По словам артиста, его работа стала негативно влиять на их с Николь брак. Тем не менее, супруги сумели пережить кризис.

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