В центре Киева проходят массовые протесты
Как передает Politeka.net, люди направляются к Офису генпрокурора Украины.
Недовольные приговором по делу Сергея Стерненко, зажгли фаеры, а площадь под Верховной Радой окутал густой дым.
Колона движется от Офиса президента, где и начался протест. Конфликтов и стычек с правоохранителя пока не наблюдается.
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На опубликованных кадрах видно, как люди, под громкую музыку направляются к Офису генпрокурора.
По подсчетам журналистов, в протесте принимает участие более тысячи человек.
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