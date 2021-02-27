В центре Киева проходят массовые протесты

Как передает Politeka.net, люди направляются к Офису генпрокурора Украины.

Недовольные приговором по делу Сергея Стерненко, зажгли фаеры, а площадь под Верховной Радой окутал густой дым.

Колона движется от Офиса президента, где и начался протест. Конфликтов и стычек с правоохранителя пока не наблюдается.

На опубликованных кадрах видно, как люди, под громкую музыку направляются к Офису генпрокурора.

По подсчетам журналистов, в протесте принимает участие более тысячи человек.

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