В медицинском учреждении украинского города Черновцы раздался взрыв

Как передает Politeka.net о ЧП, которое произошло в субботу, 27 февраля сообщает заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак у себя в Facebook.

"В городской больнице №1 произошел взрыв. Есть пострадавшие.

Я уже на месте, занимаюсь госпитализацией пациентов в другие больницы", - написала Гусак.

Местные СМИ сообщают, что эта больница принимает пациентов с COVID.

Подробности должны обнародовать позже.

Ранее мы сообщали, что на железнодорожном вокзале в Днепре была обнаружена подозрительная находка, вызвавшая большой резонанс среди пассажиров и работников.

Один из гуляющих по третьей платформе пассажиров обратил свое внимание на необычный предмет, лежащий на асфальте. Из коробки доносились подозрительные звуки, которые прохожий опознал как тиканье часов.

После чего о находке было сообщено специальным службам. Приехавшие сотрудники полиции огородили территорию и стали проводить работы в соответствии с возникшей ситуацией.

Здание быстро освободили от находящихся там людей

Напомним, в Киеве пламенем охватило общежитие: полсотни человек оказались в опасности, подробности ЧП.

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