В медицинском учреждении украинского города Черновцы раздался взрыв
Как передает Politeka.net о ЧП, которое произошло в субботу, 27 февраля сообщает заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак у себя в Facebook.
"В городской больнице №1 произошел взрыв. Есть пострадавшие.
Я уже на месте, занимаюсь госпитализацией пациентов в другие больницы", - написала Гусак.
Местные СМИ сообщают, что эта больница принимает пациентов с COVID.
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Подробности должны обнародовать позже.
Ранее мы сообщали, что на железнодорожном вокзале в Днепре была обнаружена подозрительная находка, вызвавшая большой резонанс среди пассажиров и работников.
Один из гуляющих по третьей платформе пассажиров обратил свое внимание на необычный предмет, лежащий на асфальте. Из коробки доносились подозрительные звуки, которые прохожий опознал как тиканье часов.
После чего о находке было сообщено специальным службам. Приехавшие сотрудники полиции огородили территорию и стали проводить работы в соответствии с возникшей ситуацией.
Здание быстро освободили от находящихся там людей
Напомним, в Киеве пламенем охватило общежитие: полсотни человек оказались в опасности, подробности ЧП.
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