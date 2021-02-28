Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли блеснула пышным бюстом

Артистка в 2013 году узнала о генетической предрасположенности к развитию рака груди в связи с мутацией генов BRCA1 и BRCA2, передает Politeka.net. Поэтому артистка приняла решение об удалении молочных желез.

Джоли откровенно рассказала о том, почему решилась на операцию, и не стесняется показывать "новые" формы.

Красотка нередко появляется на публике без лифчика, а поклонники вспоминают и распространяют самые горячие фото.

Так, в одном из аккаунтов появился снимок, на котором Джоли предстала в длинном вязаном платье. Наряд был скромным, но сквозь него пробивались самые пикантные детали пышной груди.

Красотка подчеркнула тонкую талию черным поясом. Волосы Анджелина распустила, она смотрела в камеру и широко улыбалась.

За четыре часа пост собрал почти 100 лайков и много комментариев.

"Невероятно горячо", - написал один из поклонников.

Пользователи сети написали массу комплиментов знаменитости.

Отметим, Анджелина Джоли с ранних лет ухаживает за кожей. Звезда делает мягкое очищение с продуктами с антиоксиндтами, оксикислотами и натуральными компонентами.

Артистка также уделяет внимание увлажнению кожи, и защищает кожу от солнца, ведь так можно избежать преждевременного старения.

Джоли носит макияж только на работе. Она также внимательно относится к снятию макияжа, а ее визажист тщательно подбирает мейкап-средства.

Напомним, что Анджелина Джоли прогулялась по улице без нижнего белья, Питт подавится слюной

А еще Politeka писала, что 15-летняя дочка Джоли и Питта впечатлила округлившейся фигурой на званом ужине, кадры

Также Politeka сообщала, что Анджелина Джоли ошеломила болезненной худобой на прогулке с дочками