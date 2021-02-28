Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли блеснула пышным бюстом
Артистка в 2013 году узнала о генетической предрасположенности к развитию рака груди в связи с мутацией генов BRCA1 и BRCA2, передает Politeka.net. Поэтому артистка приняла решение об удалении молочных желез.
Джоли откровенно рассказала о том, почему решилась на операцию, и не стесняется показывать "новые" формы.
Красотка нередко появляется на публике без лифчика, а поклонники вспоминают и распространяют самые горячие фото.
Так, в одном из аккаунтов появился снимок, на котором Джоли предстала в длинном вязаном платье. Наряд был скромным, но сквозь него пробивались самые пикантные детали пышной груди.
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Красотка подчеркнула тонкую талию черным поясом. Волосы Анджелина распустила, она смотрела в камеру и широко улыбалась.
За четыре часа пост собрал почти 100 лайков и много комментариев.
"Невероятно горячо", - написал один из поклонников.
Пользователи сети написали массу комплиментов знаменитости.
Отметим, Анджелина Джоли с ранних лет ухаживает за кожей. Звезда делает мягкое очищение с продуктами с антиоксиндтами, оксикислотами и натуральными компонентами.
Артистка также уделяет внимание увлажнению кожи, и защищает кожу от солнца, ведь так можно избежать преждевременного старения.
Джоли носит макияж только на работе. Она также внимательно относится к снятию макияжа, а ее визажист тщательно подбирает мейкап-средства.
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