В полиции сообщили подробности убийства 23-летнего парня и 19-летней девушки в Мариуполе

Мертвую молодую пару обнаружили в закрытой квартире на проспекте Нахимова 27 февраля. Тело женщины лежало в ванной с признаками поджога. У мужчины было перерезано горло.

На месте происшествия работали кинологи, криминалисты, следователи. Проводился осмотр.

«Открыто уголовное производство по предварительной квалификации п.1 ч.2 ст.115 УК. Украины (умышленное убийство двух или больше особ)», - сообщили в полиции.

Было установлено, что тела погибших принадлежат женщине 2002 года рождения и мужчине 1998 года рождения.

Отметим, что жительница подъезда, в котором пара арендовала квартиру, рассказала, что пересеклась с молодыми людьми, когда ее собака случайно забежала к ним через открытую дверь. Тогда они показались ей приличными людьми.

Продолжается досудебное расследование.

Трагедия вызвала большой резонанс в Сети.

«Соболезнование родителям…», «Ну и законы, убил человек пять, получи от 10 до 15-ти лет. А там гляди под амнистию попадёшь, или за хорошее поведение раньше выпустят. Убивай - не хочу», «Умышленное убийство двух или более лиц. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет. У нас, наверное, самые гуманные по отношению к преступникам законы в мире», «Загадочно шо привели кого-то, а потом поругались и он теперь возможно: от десяти до пятнадцати лет. Так можно кому-то дать (тому кто хочет сесть, ну, АУЕ или прочая дрянь) 50к. евро, убей мол конкурентов (и/или врагов) - отсидит 10 лет и выйдет с баблом», - пишут в комментариях.

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