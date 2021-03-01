Где будет тяжелее всего

Карантинные ограничения в Украине резко ужесточили

Более строгие правила будут действовать в двух регионах.

Ограничения "красной зоны" введены в Черновицкой и Ивано-Франковской областях. При этом еще семь областей находятся в зоне риска и могут быть также переведены на жесткий карантин. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Речь идет о Винницкой, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Луганской и Тернопольской областях. Сейчас они находятся в оранжевом уровне эпидемической опасности.

К слову, в Ужгороде карантин уже коснулся школьников. Они пошли на весенние каникулы на несколько недель раньше остальных сверстников, школы закрыли уже с 1 марта.

Отметим, "красная зона" вводится, если на протяжении трех дней подряд загруженность коек в больницах области превышает 65%, число тестов на 100 тысяч населения менее 300, а количество госпитализаций с COVID более 60.

"Красная зона" начинает действовать спустя 48 часов после ее введения госкомиссией.

Первой в "красную зону" попала Ивано-Франковская область. Местные власти ужесточили карантин в регионе еще до вступления в силу адаптивного карантина. А госкомиссия официально ввела жесткие ограничения в области с 26 февраля.

В области установлены блокпосты, закрыты кафе и рестораны, ограничена работа транспорта (проезд только по спецпропускам с работы). Кроме того, в облцентре развернут первый в Украине мобильный COVID-госпиталь, однако на данный момент пациентов в нем еще нет.

Также в регионе ограничено курсирование поездов. Для тех, кто купил билеты заранее ограничений нет и пассажиры смогут добраться к пункту назначения. Но сейчас билеты уже не продают.

Согласно правилам, в "красной зоне" не разрешается проведение массовых мероприятий и посещение образовательных учреждений.

"Красная зона" в Ивано-Франковской области будет действовать до 12 марта.

Кроме того, в пятницу, 26 февраля, региональная комиссия решила ввести ограничения в Черновицкой области сроком до 9 марта включительно.

А уже в субботу, 26 февраля, госкомиссия официально отнесла Черновицкую область в "красную зону". Ограничения начинают действовать с 1 марта.

После выходных в регионе запрещена работа непродовольственных рынков и магазинов, фитнес-центров, кино и театров. Кроме того, на Буковине с субботы закрыли для посетителей рестораны. Сейчас они работают исключительно навынос.

В то же время работу транспорта ограничивать пока не стали.

Отметим, согласно данным МОЗ по состоянию на утро понедельника, 1 марта, за минувшие сутки коронавирус в Украине обнаружили у 4285 человек, зафиксировано 68 летальных случаев, 1701 пациент выздоровел.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Винницкой (598), Ивано-Франковской (526), Житомирской (466), Черновицкой (335) и Львовской (315) областях.

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