В Украине может увеличиться количество областей, которые войдут в красную карантинную зону

Как передает Politeka.net, об этот сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко на своей страничке в Facebook.

Он напомнил, что область могут ввести в красную зону если уровень госпитализаций в течение последних 3 дней на 100 тысяч населения превышает целевой показатель у 60 человек на 100 тысяч населения, а коэффициент выявления случаев инфицирования в течение последних 7 дней превышает целевой показатель в 20%.

По словам Ляшко, претендентами на переход в "красную зону" адаптивного карантина являються Винницкая, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Луганская и Тернопольские области, которые находятся в оранжевом уровне эпидемической опасности.

"То есть эти области потенциально также могут в ближайшие дни быть переведены в «красный» уровень", - отметил Ляшко.

Напомним, по состоянии на 27 февраля в красной зоне находятся Ивано-Франковская и Черновецкая области.

Также стоит отметить, что за последние несколько суток по всей Украине увеличился прирост заболевания китайским вирусом. В МОЗ это связывают с началом сезона гриппа. Аналогичная ситуация наблюдается и в соседних странах.

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