Ивано-Франковская область в последнее время лидирует в антирейтинге регионов Украины по заболеваемости коронавирусом

Так, по данным на 21 февраля в регионе за предыдущие сутки зафиксировали 515 новых случаев.

В связи с обострением ситуации в регионе даже открыли 16 карантинных контрольно-пропускных пунктов, на которых несут службу совместно полицейские, медики, спасатели и военные, сообщила пресс-служба полиции области.

"На контрольно-пропускных пунктах правоохранители и медики осуществляют контроль за соблюдением карантинных ограничений в сфере пассажирских перевозок, проводят температурный скрининг гражданам и при необходимости проверяют документы", – говорится в сообщении.

В случае выявления признаков заболевания людей будут направлять в медицинские учреждения.

Полный список клнтрольно-пропускных пунктов:

Работают круглосуточно:

Ивано-Франковск (автодорога Н-10, Калушское шоссе)

Ивано-Франковск (автодорога Н-09, ул. Галицкая)

с. Черниев (автодорога Т0906)

с. Делятин, Надворнянский район (автодорога Н-09);

с. Яблуница, Надворнянский район (автодорога Н-09).

Работают с 06:00 до 21:00:

с. Драгомирчаны (автодорога Н-09);

Ивано-Франковск (автодорога Н-18, ул. Тисменицкая)

с. Отыня, Коломыйский район (автодорога Н-10);

с. Ивановцы, Коломыйский район (автодорога Т-0905)

с. Мишин, Коломыйский район (автодорога Р-24);

с. Турка, Коломыйский район (автодорога местного значения);

с. Корнич, Коломыйский район (автодорога Н-10);

с. Гвоздец, Коломыйский район (автодорога Р-24);

с. Грохолин Лес, Надворнянский район (автодорога Н-09);

с. Цуцилов, Надворнянский район (автодорога Т-0906)

пгт Ворохта, Надворнянский район (автодорога Р-24)

Отметим, главный врач Городенковской больницы Александра Косовец рассказала, что впервые за весь период пандемии поступили тяжелые кислородозависимые дети, в том числе двое до года. А также у пациентов ранее не было таких тяжелых осложнений, как сейчас.

"Эта волна COVID-19 будет тяжелой. Наверное, вирус очень сильно мутировал, ведь есть случаи, когда больные вообще не почувствовали что у них есть серьезные проблемы в легких, а проявления минимальны. Субфебрильная температура 37,1-37,2 — многие не обращают на нее внимания и продолжают посещать общественные места без обследования ПЦР", — добавила Александра Косовец.

Отмечается, что отделения для лечения больных коронавирусом в Городенковской больнице переполнены. Пришлось в очередной раз перепрофилировать неврологические койки под инфекционные.

Напомним, в Украине ужесточают карантин, в Кабмине озвучили условия ограничений: «Вся страна будет помещена…»

Как сообщала Politeka, вирус нанес новый удар по украинцам, в МОЗ объявили о дополнительных ограничениях: "На неделю закроют..."

Также Politeka писала, что новая напасть обрушилась на украинцев, и это не вирус: "температура до 39-40 градусов и..."