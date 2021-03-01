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Прославившаяся на весь мир израильская актриса Галь Гадот удивила поклонников новостью о скором пополнении в семье

35-летняя актриса, сыгравшая Чудо-женщину в одноименном супергеройском фильме, поделилась важной новостью на своей странице в Инстаграм. Звезда объявила о том, что они с мужем ждут третьего ребенка.

«Ну вот и опять», - коротко написала Гадот.

На новом фото актриса позирует на кровати со своим мужем, бизнесменом Яроном Версано, и двумя дочками. При этом все они положили руки на животик Галь, который уже выглядит слегка округлившимся.

Отметим, что актриса пока не раскрывает других подробностей о своей беременности.

В комментариях к посту поклонники и другие звезды буквально засыпают Гадот поздравлениями.

Актриса вышла замуж за Версано в 2008 году. Они с мужем воспитывают двух дочерей – Арму и Майю.

Ранее актриса признавалась, что по-настоящему почувствовала себя супергероиней, когда впервые стала матерью.

«Самое лучшее – это стать матерью и дать жизнь», - признавалась Гадот в интервью news.com.au.

Отметим, что за свою актерскую карьеру Гадот успела сняться во многих фильмах. Ее самыми известными работами стали картины: «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «Лига справедливости», «Чудо-женщина», «Шпионы по соседству».

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