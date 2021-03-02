Трагическое ДТП произошло ночью 2 марта в Днепре

Так, около 1.00 на ул. Марии Лисиченко автомобиль Chevrolet врезался в припаркованную на заправке фуру. Девушка-пассажир погибла на месте аварии, водителя с травмами госпитализировали в больницу, передает "Информатор" со ссылкой на патрульных полицейских.

По предварительной информации, легковушка на бешеной скорости ехала со стороны ул. Калиновой, когда водитель не справился с управлением. Машина пролетела через бордюр, снесла указатель и врезалась в грузовик.

Удар пришелся на сторону пассажирского переднего сидения, где сидела молодая девушка. Она погибла еще до приезда "скорой помощи". Ей было всего 18 лет. Водителя в сознании забрали в городскую больницу №6.

Chevrolet в результате ДТП разбилось всмятку. На месте работали правоохранители, но пока официальная информация на сайте местного ГУНП отсутствует.

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Происшествие случилось 26 февраля в селе Чаплинка Петриковского района. Проезжая по улице Журавлиной, машина "Nissan Tiida" съехала с дороги и врезалась в одноэтажное здание. От сильного удара машина перевернулась на бок. В момент аварии в салоне находилось четыре человека: мужчина, женщина и двое детей.

Пятой потерпевшей оказалась хозяйка дома. Все потерпевшие были госпитализированы в местную больницу.

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