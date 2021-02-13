Водитель после ДТП вышел из автомобиля и умер на месте, хотя его и пытались спасти
На украинской трассе столкнулись Chevrolet и маршрутка №107, жизнь водителя легковика не удалось спасти. ЧП произошло в Днепре на ж/м Победа.
Об этом пишет Информатор.
Как рассказал водитель автобуса, маршрутка ехала по кольцу в сторону центра. Автомобиль ехал по Набережной Победы со стороны Южного моста.
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При этом Chevrolet не предоставил преимущество маршрутному такси, из-за чего въехал в него. Водитель легковушки вышел из авто, у автомобилистов завязался диалог, после чего мужчина потерял сознание и упал на асфальт.
Позже прибыла скорая помощь, применили дефибриллятор и подключили к аппарату ИВЛ. После приезда бригада медиков сделала все возможное, чтобы вернуть его к жизни. Однако мужчина скончался, врачи констатировали смерть.
Также ранее сообщалось, что на дороге Ивано-Франковск-Бучач-Тернополь возле села Зеленая в Тернопольской области столкнулись Opel Vivaro и минибус Peugeot Expert.
На момент столкновения в легковушке находилась семья - водитель и шесть пассажиров, среди которых двое несовершеннолетних детей. В минибусе находились два человека. В результате столкновения пострадали шестеро взрослых и 13-летний парень, он получил черепно-мозговую травму тяжелой степени.
Напомним, водитель на Lamborghini не справился с управлением на скорости 200 км/ч, кадры ДТП.
Как сообщала Politeka, трагедия произошла с мужчиной за рулем, кадры ЧП
Также сообщалось, что автобус с пассажирами перевернулся на украинской трассе, кадры и детали происходящего.