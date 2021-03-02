Астролог Василиса Володина назвала знаки Зодиака, которых ждет удачный март

По словам специалиста, среди счастливчиков первого весеннего месяца оказались четыре представителя зодиакального круга, передает Slovofraza.

Телец

Рожденным под этим знаком Зодиака судьба приготовила глобальные изменения в любовной и финансовой сферах. Володина советует в этот период заняться саморазвитием. Любая ваша идея и любой успех начинаются с малого — с вдохновения. Март подарит им его, но для этого придется потрудиться.

Рак



Володина уверяет, что у вас появится шанс преуспеть на работе, в любви и бизнесе. Володина предупреждает, что вы должны как можно меньше рассказывать окружающим о своих планах и амбициях.

Стрелец

Представителям этого знака Зодиака предстоит заняться внешним видом. По словам астролога, это поспособствует возникновению уверенности в себе. В итоге вы сможете преуспеть на работе и в любовных делах. Володина советует не отказываться от дел, которые по какой-то причине пошли не так, как хотелось бы.

Водолей



Главными счастливчиками марта в любовной сфере станут Водолеи. Для рожденных под этим созвездием, кто находится в поисках второй половинки этот период станет крайне успешным. Кроме того, Водолеи в марте могут стать свидетелями больших благоприятных изменений, происходящих со второй половинкой, детьми или родственниками.

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