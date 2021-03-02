Американская актриса Анджелина Джоли, видимо, решила расстаться с вещами, напоминающими ей о бывшем возлюбленном Брэде Питте

Так, на днях с молотка ушла единственная картина Уинстона Черчилля, написанная им в период Второй мировой войны - «Башня мечети Аль-Кутубия», передает телеканал CNN.

Картина, подаренная президенту США Франклину Рузвельту и впоследствии попавшая в коллекцию Джоли, стала самой дорогой работой бывшего премьер-министра Великобритании, проданной на аукционе, за почти 11,5 миллионов долларов.

Канал со ссылкой на свой источник также сообщает, откуда у Анджелины появилась эта редкая картина. Оказывается, предмет искусства актрисе в подарок купил ее бывший муж Брэд Питт еще в 2011 году. Напомним, звездная пара рассталась в 2016-м после двух лет брака.

Питт, в свою очередь, купил картину у торговца антиквариатом Билла Рау, который ранее рассказывал, что сын президента Рузвельта продал картину кинематографисту в 1960-х годах. По словам Рау, картина в конечном итоге оказалась в Новом Орлеане, где более пяти десятилетий хранилась в туалете местной семьи, прежде чем они связались с его галереей.

Отметим, за время романа и брака с Брэдом Питтом пара, прекрасно разбирающаяся в искусстве, собрала внушительную коллекцию предметов живописи, которую в общей сложности оценивают в 25 миллионов долларов.

После развода, который вошел в историю как один из самых долгих и сложных, несколько полотен достались именно Джоли.

Публика активно обсуждает событие в Твиттере: "это не самая лучшая картина, но, очевидно, это отличное вложение"; "Печально ,подарок от Брэд Питта..."

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