Популярная модель, бизнесвумен и блогер, Ким Кардашьян, которая находится в стадии развода с мужем Канье Уэстом, впечатлила формами в коротком топике
Звезда никогда не отличалась особой скромностью, пишет Politeka.net. В этот раз красотка порадовала кадром в весьма горячем образе.
На снимке шикарная брюнетка позировала в черном кружевном топике, который не только оголил ее плоский животик, но и приподнял пышный бюст.
Тонкие бретельки впились в кожу под тяжестью прелестей модели. Казалось, груди очень тесно и она может выпрыгнуть из декольте от любого неловкого движения - просто блаженство.
Красотка смотрела в зеркало, стоя вполоборота.
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На другом кадре звезда повернулась к камере лицом, показав себя во всей красе. Модель была в тесных велосипедках с кружевной вставкой посередине.
Завершили образ длинные перчатки и сверкающие украшения в ушах и на шее.
Ким распустила длинные шелковые волосы и сделала свой фирменный макияж.
Фото были обнародованы в сторис, поэтому не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе.
Отметим, Ким Кардашьян тщательно ухаживает за внешностью, особое внимание уделяя коже. Звезда любит многоступенчатый вакуумный гидропилинг.
Сначала модели глубоко очищают поры аппаратом, далее ей делают гликолиевый пилинг и наносят увлажняющий состав на основе гиалуроновой кислоты, которая после очищения действует особенно активно. В результате кожа подтягивается, выравнивается и уходят мелкие морщинки, а цвет лица улучшается.
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