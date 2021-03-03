Знаменитая голливудская актриса и режиссер Анджелина Джоли за свою жизнь несколько раз меняла цвет волос
Как говорят: "Подлецу все к лицу", передает Politeka.net. Также можно сказать и об Анджелине Джоли, которая восхитительно выглядит в любом образе.
У красотки была довольно бурная молодость, за которую она экспериментировала с внешностью. Иногда звезда без труда меняла внешность, если этого требовала ее роль.
В общем, красоту ничем не испортишь - и артистка уже давно это доказала.
Давайте посмотрим на звезду с разным цветом волос. Какая Энджи вам нравится больше?
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На этом фото артистка предстала шатенкой. Ее прическа, макияж и наряд с кружевом сделали образ каким-то невинным и сдержанным.
На другом снимке красотка предстала со светло-русым цветом для своей роли в фильме "Солт". И пусть локоны выглядывали из-под шапочки, все же можно сделать вывод, что красотке идет.
А в этом кадре Джоли предстала дерзкой брюнеткой с длинной челкой, которая едва ли не закрывала ее глаза. Образ получился просто роковой.
"Вау, восхитительная женщина", - написал один из поклонников.
Ранее мы писали, что Анджелина Джоли с годами остепенилась и сейчас уже не особо экспериментирует со своей внешностью. Ранее она позволяла себе яркие макияжи, но сейчас звезда предпочитает более сдержанные образы.
К слову, актриса не считает себя эталоном красоты и с детства мучается комплексами.
Джоли до сих пор борется с низкой самооценкой, а иногда красотке кажется, что на вид она будто смешная кукла.
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