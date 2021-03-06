Популярная модель, бизнесвумен и блогер, Ким Кардашьян, которая находится в стадии развода с мужем Канье Уэстом, покорила формами в белье

Поклонники постоянно вспоминают жаркие образы модели, пишет Politeka.net. Фигура Ким для некоторых стала настоящим эталоном, именно поэтому она заработала популярность.

В этот раз пользователи сети решили вспомнить образ модели в одном белье. На снимке, размещенном в фан-группе, знаменитость предстала в коротком топике без белья. Ткань обтянула бюст, подчеркивая самые интимные детали.

Также красотка надела белые трусики, которые подпрыгнули выше бедер и оголили ягодицы.

Стройные ножки завораживали своей идеальностью.

Модель распустила длинные белые волосы, вероятно, парик. Она держала в руке бутылку с молоком и пила его из стакана.

За три часа пост собрал более 300 лайков и много комментариев. Пользователи сети написали звезде много приятных сообщений, посвященных ее фигуре.

"Роскошная девочка с молоком", - написал один из поклонников.

Отметим, Ким Кардашьян хотя изменила форму ягодиц, все же следит за их формой.

Звезда регулярно занимается в спортзале, чтобы ее формы были упругими и ставали предметом зависти.

Пластические хирурги предупреждают, что увеличение ягодиц подходит не всем. Например, девушкам с недостаточными объемами жировой ткани ягодиц стоит отказаться от операции, ведь по истечению нескольких лет ягодичная мышца, которая служит мягким покровом для импланта, истончается, частично атрофируется.

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