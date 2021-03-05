6 марта православная церковь чтит память святого Тимофея

В народе его прозвали Весновеем, так как именно в этот день наши предки замечали первое дуновение весеннего тепла.

Пожилые люди с нетерпением ждут прихода Тимофея Весновея, поскольку именно старшее поколение особенно остро реагирует на недостаток солнечного тепла и света.

В старину люди преклонного возраста слезали в этот день с печей и выходили в двор встречать весеннее солнце. Наши предки верили, что первое тепло на Весновея - целительное.

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Также считалось, что в день Тимофея Весновея начинается сокодвижение в кленах и березах.

Что нельзя делать 6 марта:

  • Не желательно в этот день сажать растения, ведь они не приживутся и завянут.
  • Нельзя в этот день оставлять дела незавершенными.
  • Не рекомендуется сегодня пить алкоголь – последствия могут быть плохими.

Что можно делать 6 марта:

  • Если купить себе новую обувь к этому дню, то она долго прослужит.

Напомним, стал известен прогноз на весну, тепла не ждите.

Как сообщала Politeka, счастливый отец по-барски забрал дочь забрал дочь из роддома.

Также Politeka писала, синоптики озвучили прогноз на 8 марта.