6 марта православная церковь чтит память святого Тимофея

В народе его прозвали Весновеем, так как именно в этот день наши предки замечали первое дуновение весеннего тепла.

Пожилые люди с нетерпением ждут прихода Тимофея Весновея, поскольку именно старшее поколение особенно остро реагирует на недостаток солнечного тепла и света.

В старину люди преклонного возраста слезали в этот день с печей и выходили в двор встречать весеннее солнце. Наши предки верили, что первое тепло на Весновея - целительное.

Также считалось, что в день Тимофея Весновея начинается сокодвижение в кленах и березах.

Что нельзя делать 6 марта:

Не желательно в этот день сажать растения, ведь они не приживутся и завянут.

Нельзя в этот день оставлять дела незавершенными.

Не рекомендуется сегодня пить алкоголь – последствия могут быть плохими.

Что можно делать 6 марта:

Если купить себе новую обувь к этому дню, то она долго прослужит.





Напомним, стал известен прогноз на весну, тепла не ждите.

Как сообщала Politeka, счастливый отец по-барски забрал дочь забрал дочь из роддома.

Также Politeka писала, синоптики озвучили прогноз на 8 марта.