Шестого марта в Польше произошло ДТП, в котором погибли шесть граждан Украины

Всего в автобусе находились 57 украинцев, в том числе двое водителей. 35 из них госпитализировали, семь получили серьезные травмы – головы, позвоночника, живота и конечностей. Девять человек уже выписали и были направлены в общежитие школы в Ярославе.

По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением. В результате транспортное средство перевернулось и угодило в канаву.

Кроме спасателей, медиков и полицейских, на месте событий также работал вертолет, на котором в больницу доставили тяжело пострадавших.

Трех из пяти жертв опознали почти сразу - женщина и двое мужчин имели при себе документы. Не опознаны еще две женщины.

Двое пострадавших украинцев, рассказали о происшествии. По словам одного из них, он был последним, кто сел в автобус.

Потерпевший вспомнил, что автобус стало бросать из стороны в сторону, потом он перевернулся на правый бок и его несло по асфальту, а потом произошел удар.

"Около меня сели парень с девушкой. Девушка была здесь со мной в гостинице, а парень сломал позвоночник, ноги, очень страшно", – рассказал мужчина.

Также, пострадавший добавил, что, возможно, водитель задремал за рулем, поэтому автобус занесло, либо же транспортное средство было технически неисправное - что вероятнее всего.

В Польше заявили о странном моменте перед ДТП – за несколько секунд до аварии скорость автобуса упала до 45 км в час – водитель резко начал тормозить.

Сейчас водитель, который был за рулем, находится в больнице, а второго - допросила польская прокуратура.

Генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк заявил, что около 30 пассажиров автобуса в скором времени отправят домой. Многие из них имеют травмы и переломы, но транспортабельны и продолжат лечение дома.