В одном из парков Киева обнаружили тело без признаков жизни

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Facebook-страничке "Муніципальна Варта Києва".



Бездыханное тело женщины нашли в парке Партизанской Славы, в Дарницком районе столицы.



"Женщину без признаков жизни обнаружили около восьми утра сотрудниками Муниципальная охрана. Предварительная причина смерти - передозировка лекарственными препаратами. На месте работают следователи", - говорится в сообщении.



Киевляне были встревожены этой новостью, поскольку это уже вторая смерть в этом парке за последнее время.

"Сколько писал в полиции, надо усилить патрулирование леса вдоль частного сектора вул. Елочной и Боровой, а также лесных участков - реакции. Вторая смерть за месяц, которую можно было предотвратить", "Странная смерть", "О Боже, что творится!", "Усильте, пожалуйста, патрулирование района Красного Хутора вдоль леса и Парке партизанской славы. Постоянно какая-то жесть происходит. То побьют кого-то, то ограбят. Теперь уже вторая смерть за месяц. Может какую-то конную полицию привлечь", - писали жители столицы в комментариях под постом.

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