В одном из парков Киева обнаружили тело без признаков жизни
Как передает Politeka.net, об этом сообщили на Facebook-страничке "Муніципальна Варта Києва".
Бездыханное тело женщины нашли в парке Партизанской Славы, в Дарницком районе столицы.
"Женщину без признаков жизни обнаружили около восьми утра сотрудниками Муниципальная охрана. Предварительная причина смерти - передозировка лекарственными препаратами. На месте работают следователи", - говорится в сообщении.
Киевляне были встревожены этой новостью, поскольку это уже вторая смерть в этом парке за последнее время.
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