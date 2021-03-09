Учащийся школы в Ньюэйго (штат Мичиган) пронес самодельное взрывное устройство в учебное заведение и случайно активизировал его в классе
По данным пресс-службы местной полиции, из-за инцидента пострадали шесть человек, сперва в СМИ сообщалось о трех постраавших.
Согласно информации правоохранителей, происшествие случилось в утром понедельник, 8 марта. По итогам предварительного расследования, 16-летний учащийся случайно привел в действие самодельное взрывное устройство, которое взял с собой. Информация об этом размещена в Twitter.
«Мы не думаем, что это был какой-либо злонамеренный умысел со стороны ученика», - сообщил отдел полиции штата Мичиган.
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Из-за взрыва парень, который принес бомбу, получил ранения средней степени тяжести, четверо его одноклассников – легкие травмы, за помощью медиков обратилась и классный руководитель. В классе была повреждена парта.
Учащиеся были эвакуированы, а затем отправлены домой из-за запаха и дыма в школе. Вместе с тем начальник отдела полиции Ньюэйго заверил родителей, что «это был единичный инцидент» и что школа безопасна.
Полиция и ФБР выясняют обстоятельства инцидента и тип взрывчатого вещества.
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