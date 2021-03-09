Юные украинские спортсмены оставили после себя жуткий бардак

Как передает Politeka.net, кадры погрома на своей страничке в Facebook разместила Светлана Ляшенко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По словам женщины-проводницы, все произошло в поезде Днепр-Одесса.



"Только что покинули вагон юные дарования, гимнасты, которые приехали на соревнования из Днепра. Посмотрите, что они оставили на память о себе... Спасибо, детки, руководители группы. Удачи и побед вам в будущем", - рассказала на видео шокирована женщина.

На опубликованных кадрах было видно, что неубранный мусор, разломанные крепления для занавесок были в 7 купе вагона.

Украинцы в сети были возмущены увиденным, но были и те, кто обвинил проводницу в неисполнение своих обязательств.



"Это еще цветочки, видел и похуже, работа не благодарная", "Поросята ехали, при выходе с вагона хрюкали по идее", "Убирать постели работа проводника", "Больше похоже, что это проводники сами до такого довели. Упавшие от чиха шторки - это ужас? И мятая постель (а какая должна быть?) и мусор в пакетах. Никакого кошмара и не видно", "Да, воспитание молодёжи, конечно, на высоком уровне", - писали в комментариях под видео.

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