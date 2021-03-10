Известная американская модель и телеведущая Пэрис Хилтон появилась в роскошном платье и покорила всех своей улыбкой

Хотя популярность Хилтон немного упала по сравнению с 2000-ми, все же у нее остаются миллионы фанатов, пишет Politeka.net. В частности, на страницу блондинки "в шоколаде" в Инстаграм подписаны 14,2 миллиона человек.

Звезда вызывает восторг пользователей сети своими красивыми образами. В этот раз Хилтон появилась в Малибу в длинном легком платье со смелым декольте. Большой вырез в районе груди скреплялся длинными черными бретельками.

Легкая ткань струилась по телу, а длинный разрез на юбке наряда позволил взглянуть на стройные ножки в туфлях.

Различные аксессуары завершили образ звезды.

Красотка улыбалась и показала себя со спины. Фигура просто вызывала восхищение.

"Королева приехала в Малибу", - подписано одно фото, и другое: "Ее улыбка делает меня счастливым. Я так сильно люблю тебя, Пэрис".

Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе.

Напомним, Пэрис Хилтон родилась 17 февраля 1981 года в обеспеченной семье.

Красотка работала моделью и завоевала скандальную славу после того, как обнародовали ее видео с парнем интимного характера.

Кроме того, модель судили за вождение в нетрезвом состоянии, за вождение с аннулированными правами, за превышение скорости и езду с выключенными фарами в темное время суток.

За это прадедушка Пэрис – Конрад Хилтон – является основателем отельной империи «Хилтон», лишил ее наследства.

Напомним, что Пэрис Хилтон без стыда встала в пикантную позу в экстремальном мини: "Ух, проказница".

Как сообщала Politeka, бесстыжая Пэрис Хилтон в дырявом бикини взбудоражила эффектной позой.

Также Politeka писала, что дерзкая Пэрис Хилтон полностью разделась, прикрыв прелести цветами: «Настоящая фея».