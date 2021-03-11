На Херсонщине нашли мертвой 7-летнюю украинку

Об этом сообщает "Обозреватель", со ссылкой на собственные источники.



Семилетнюю Машу Борисову, которая пропала 7 марта в селе Счастливое Олешковского района на Херсонщине, полиция нашла мертвой днем 11 марта.



Тело девочки обнаружили в родном поселке.

На месте работают следователи и криминалисты.

Напомним, о пропаже Маши стало известно еще 7 марта.

Полицейские отрабатывали все версии - что ребенок мог сам уйти из дома, попасть в руки злоумышленника, или же девочку похитили с автобусной остановки, куда она ходила встречать папу.

К поискам подключились местные жители и волонтеры со всей Украины.





Мама девочки допускала, что ее дочки уже давно нет в селе, но как оказалось это не так.

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