На Херсонщине нашли мертвой 7-летнюю украинку
Об этом сообщает "Обозреватель", со ссылкой на собственные источники.
Семилетнюю Машу Борисову, которая пропала 7 марта в селе Счастливое Олешковского района на Херсонщине, полиция нашла мертвой днем 11 марта.
Тело девочки обнаружили в родном поселке.
На месте работают следователи и криминалисты.
Напомним, о пропаже Маши стало известно еще 7 марта.
Полицейские отрабатывали все версии - что ребенок мог сам уйти из дома, попасть в руки злоумышленника, или же девочку похитили с автобусной остановки, куда она ходила встречать папу.
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К поискам подключились местные жители и волонтеры со всей Украины.
Мама девочки допускала, что ее дочки уже давно нет в селе, но как оказалось это не так.
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