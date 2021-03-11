В полиции назвали причину трагической гибели 7-летней девочки Маши на Херсонщине

11 марта Украину потрясла громкая трагедия: в селе Счастливое Херсонской области обнаружили тело 7-летней местной жительницы Марии Борисовой. Девочка пропала еще четыре дня назад, однако все это время ее не могли найти.

Жители села рассказали, что в день свое пропажи Маша гуляла недалеко от дома со своим старшим братом и другими детьми, сообщает «Обозреватель». В какой-то момент девочка побежала на остановку встречать своего отца, который находится в разводе с ее мамой.

После этого девочка якобы забежала домой и снова вышла к детям. Однако, вскоре ее брат заметил, что ее нигде нет. Известно, что Маша пропала около 17:30, а в полицию родители обратились около 20:00.

Поиски девочки начались в тот же вечер. К ним присоединились местные жители, две сотни полицейских и нацгвардейцев и волонтеры.

Тело девочки обнаружили лишь 11 марта. Оно было в мешке, брошенном в полуразрушенном сарае. При этом, ранее эту местность несколько раз прочесывали волонтеры, но ничего там не находили.

В свою очередь, полицейские установили причину смерти Маши. По предварительной информации, ее задушили. Правоохранители также показали фото с места обнаружения тела.

Напомним, поиски 7-летней девочки на Херсонщине закончились трагически: "Тело обнаружили в...".

Как сообщала Politeka, на Херсонщине четвертые сутки ищут 7-летнюю девочку, фото: «Мы все хотим найти ее живой».

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